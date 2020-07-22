Так, банк занял 43-ю позицию по количеству упоминаний в средствах массовой информации, поднявшись на две позиции вверх по сравнению с I кварталом текущего года. Кредитная организация упоминалась в прессе более 1300 раз. По показателю Индекса заметности «Кубань Кредит» расположился на 35-й строке рейтинга.

Как отмечают эксперты, чаще всего в отчетном периоде банки упоминались в материалах об особенностях работы в период пандемии коронавируса, мерах поддержки бизнеса и населения, предоставлению кредитных каникул, реструктуризации действующих кредитов.