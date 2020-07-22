Банк «Кубань Кредит» вошел в рейтинг ипотечных кредитов на загородный дом в 2020 году, составленный сервисом Бробанк.ру .

Оценка охватила 100 самых крупных банков страны по объему собственных активов.

В итоговый топ-15 вошли кредитные организации, которые готовы предложить ипотечные займы на покупку загородной недвижимости — домов с земельным участком, под минимальную и фиксированную ставку на уровне не более 9,0% годовых. КБ «Кубань Кредит» занял 8-ю позицию рейтинга. Банк предлагает ипотечную программу «Коттедж», с помощью которой можно оформить кредит на уже готовый дом или участок для строительства в коттеджном поселке «Вишневый сад» (Краснодар).

Исследование проведено в связи с возросшим интересом россиян к загородному жилью, вызванным режимом самоизоляции, провести который в такой недвижимости гораздо комфортнее. При анализе учитывались только общие программы банков, то есть сельская ипотека 2020 года в список не включена. При идентичных минимальных ставках распределение мест выполнялось по дополнительному параметру — доступности услуг структуры, в частности — по ширине филиальной сети и числу офисов.

«Кубань Кредит» стал единственным самостоятельным банком ЮФО, представленным в рейтинге.