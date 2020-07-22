Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, направленный на усиление государственного контроля за иностранными инвестициями в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Документ инициирован правительством РФ и разработан во исполнение поручения правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ от 17 июня 2019 года.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, соответствующие нормы необходимы, чтобы устранить правовую коллизию. Согласно ныне действующей редакции закона, доля иностранного инвестора в компании определяется не через факт владения акциями, а через непосредственное право распоряжаться голосами, приходящимися на эти акции. При этом собственник акций может передать их на определенное время, например в залог или доверительное управление, в том числе с правом самостоятельно распоряжаться голосами.

Для исключения возможных злоупотреблений закон вносит изменения в понятие «контроль иностранного инвестора», в понятие «признаки контроля», а также вводит нормы, направленные на исключение возможности установления контроля иностранного инвестора (с последующей реализацией прав) в связи с передачей им права прямо или косвенно распоряжаться принадлежащими ему голосующими акциями (долями) стратегического общества на определенный срок иному лицу (либо иным лицам) на основании договора доверительного управления имуществом, договора залога, договора РЕПО, обеспечительного платежа, иного соглашения или сделки.

Предложенные законом изменения вводят дополнительные (к уже имеющимся) основания для предварительного согласования сделок и иных действий правительственной комиссией. Закон вступит в силу по истечении десяти дней после дня официального опубликования федерального закона и не будет распространяться на сделки, заключенные до его вступления в силу.