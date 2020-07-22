Госдума приняла в третьем чтении закон, расширяющий перечень разрешенных валютных операций. Документ инициирован правительством РФ.

Законодательство о валютном регулировании и валютном контроле дополняется новыми разрешенными случаями зачисления на счета представительств или филиалов юридических лиц — резидентов, открытые в банках, расположенных за пределами территории РФ, денежных средств, полученных от нерезидентов в качестве возврата сумм по некондиционным или неприобретенным товарам либо невыполненным или выполненным ненадлежащим образом услугам, возврата залогов по договорам аренды помещения, а также выплат по договорам продажи имущества представительства или филиала либо страховых выплат, осуществляемых страховщиками-нерезидентами.

Устанавливаются случаи, когда резиденты вправе не зачислять на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранную валюту или валюту РФ. Уточняется перечень местных расходов резидентов, которые оплачиваются нерезидентами в период строительства резидентами объектов на территориях иностранных государств. Определяются случаи признания зачета встречных обязательств с нерезидентами РФ: наличие двусторонних договоров и проведение расчетов через специализированные расчетные организации, созданные международными организациями в области международных перевозок. Расширяется перечень разрешенных случаев зачета встречных требований с нерезидентами за международные перевозки и связанные с ними услуги, если расчеты между резидентами и нерезидентами осуществляются в соответствии с правилами, принятыми международными организациями в области международных перевозок, устанавливающими порядок проведения таких взаиморасчетов.

Резиденты обязаны представлять налоговым органам отчеты о движении не только денежных средств, но и иных финансовых активов. Уточняется возможность проводить расчеты через счета, открытые не только в банках, но и в иных организациях финансового рынка. Устанавливается, что перечень государств, с которыми осуществляется автоматический обмен финансовой информацией, утверждается ФНС России.