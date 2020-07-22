Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон о «налоговом маневре» в IT-отрасли. Так, устанавливается ставка по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в федеральный бюджет, на уровне 3%, а ставка по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в региональные бюджеты, — обнуляется. Право на применение пониженной ставки по налогу на прибыль организаций будет предоставлено организациям, которые работают в области информационных технологий и имеют право применять пониженные тарифы по страховым взносам. При реализации льготных условий не будут учитываться доходы от предоставления прав на использование программ для электронных вычислительных машин и баз данных, если такие права связаны с распространением рекламной информации в Интернете.

Начиная с 2021 года для IT-компаний устанавливаются пониженные тарифы страховых взносов — 7,6%. Предусмотрено снижение ставки по налогу на прибыль организаций и совокупного тарифа страховых взносов для организаций, проектирующих и разрабатывающих изделия электронной компонентной базы и электронной (радиоэлектронной) продукции: предлагается установить налоговую ставку по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в федеральный бюджет, на уровне 3%, при этом ставку по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в региональные бюджеты, — обнулить. Устанавливаются пониженные тарифы страховых взносов в совокупном размере 7,6%.

Право на применение пониженной ставки по налогу на прибыль организаций и пониженного совокупного тарифа страховых взносов будет действовать для организаций, включенных в реестр организаций, оказывающих услуги по проектированию и разработке изделий электронной компонентной базы и электронной продукции, вести который будет Минпромторг.

Исключаются из операций, не подлежащих налогообложению НДС, операции по реализации исключительных прав на программы для электронных вычислительных машин, базы данных, не включенные в реестр российского программного обеспечения, а также прав на использование соответствующих результатов интеллектуальной деятельности на основании лицензионного договора. Освобождение от налогообложения НДС предлагается не распространять на операции по передаче прав на использование таких программ и баз данных, если такие права связаны с распространением рекламной информации в Интернете.

Закон предусматривает, что физлицо, фактически находящееся в РФ от 90 до 182 календарных дней включительно в течение периода с 1 января по 31 декабря 2020 года, признается налоговым резидентом РФ в налоговом периоде 2020 года в случае представления им в налоговый орган по месту своего жительства заявления в произвольной форме, которое должно обязательно содержать идентификационный номер налогоплательщика — физлица. Заявление должно быть представлено в налоговый орган в установленный срок для представления налоговой декларации по НДФЛ за налоговый период 2020 года.