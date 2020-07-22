Вчера после того как лидеры ЕС согласовали пакет финансовой помощи ЕС на сумму EUR750 млрд, а в СМИ появилась обнадеживающая информация о разработке вакцины от COVID-19, рынки получили толчок для роста – индекс StoxxEuro600 по итогам дня прибавил 0,3%. Российский рынок акций, который еще на прошлой неделе был в аутсайдерах, также демонстрировал рост, опережая своих аналогов – по итогам дня индекс РТС прибавил 1,9% до 1 260 пунктов, а индекс Московской биржи повысился на 0,8% до 2 825 пунктов. В лидерах роста были акции банков, ритейлеров, сектора недвижимости и энергетического сектора. Более сильные в сравнении с ожиданиями данные по российскому ВВП за 2К20, вероятно, усилят интерес к секторам, ориентированным на внутренний рынок. Опубликованный вчера в Великобритании доклад по поводу вмешательства России в британскую политику никаких новых подробностей не вскрыл – рынки, по всей видимости, не будут уделять этому событию особенно большого внимания. Курс рубля также был сильным, укрепившись на 0,9% до 70,73 руб./долл. Позитивный внешний новостной фон вызвал ралли цен на нефть – Brent подорожала на 2,4% до 44,32 долл./барр.

Мы ожидаем, что сегодня российский рынок акций будет идти вверх: Мы ожидаем, что российский рынок акций сегодня продолжит вчерашний рост на фоне поддержки сильных цен на металлы (золота, серебра, меди и стали) и роста китайских биржевых индикаторов. Хотя согласование пакета финансовой помощи ЕС оказывает поддержку мировым рынкам акций, лидер республиканской партии Сената Митч МакКоннелл подверг сомнению налоговые инициативы Белого дома, предусмотренные новым пакетом помощи в США. Сильный курс рубля и цены на нефть окажут дополнительную поддержку российскому рынку акций. Мы ожидаем ралли по всем секторам, хотя и не исключаем некоторой консолидации у текущих уровней тех секторов и компаний, которые демонстрируют наиболее сильную динамику на этой неделе.

Джон Волш: jwalsh@alfabank.ru (Стратегия)

Минфин объявил о бюджетной консолидации в 2021-2022 гг.; НЕОДНОЗНАЧНО Минфин вчера прояснил свою политику в области бюджетных расходов на ближайшие годы. Значительный рост расходов, который ожидается по итогам 2020 г., будет носить только разовый характер: заместитель министра финансов недавно сообщил об ожидаемом росте расходов на 26% г/г до 23 трлн руб., однако даже наш более умеренный прогноз, который предусматривает рост расходов бюджета всего на 13% г/г до 20,6 трлн руб., означает, что годовой рост расходов достигнет самых высоких темпов с 2012 г. Тем не менее, в 2021 г, как ожидается, расходы снизятся до 19,8 трлн руб., что на 4% ниже наших ожиданий на 2020 г. и на 14% ниже прогноза Минфина (23 трлн.) Снижение бюджетных расходов на 14% г/г может оказаться слишком серьезным шоком для экономики, и мы по-прежнему считаем, что Минфин будет пытаться ограничить расходы в этом году, чтобы избежать слишком сильного их снижения в 2021 г. В то же самое время, ужесточение расходов нам представляется неизбежным и соответствует нашему пониманию, что правительство предпочитает более жесткую бюджетную политику. Ожидаемое ужесточение неоднозначно: с одной стороны, оно указывает на намерение правительства подготовить экономику к низким ценам на энергоносители, что, судя по всему, неизбежно в долгосрочной перспективе. С другой стороны, это приведет к усилению дефляционных рисков и будет оказывать дополнительное давление на монетарную политику в ближайшие годы.

Наталья Орлова, Ph.D.: norlov a@alf abank.ru (Главный экономист)

Анна Киюцевская: AKiy utsev skaya@alfabank.ru (Старший аналитик)

Магнит (ВЫШЕ РЫНКА): основные тезисы интервью с генеральным директором компании; НЕЙТРАЛЬНО Президент и генеральный директор Магнита (MGNT LI: ВЫШЕ РЫНКА, РЦ $15/ГДР; MGNT RX: ВЫШЕ РЫНКА, РЦ 4 616 руб./обыкновенную акцию) Ян Дюннинг в своем интервью РБК рассказал о трендах 2К20 и июля, а также о долгосрочной стратегии развития. Компания демонстрирует сильный рост продаж в 2К и в июле и ожидает сильный спрос на продукты питания в этом году. Что касается стратегии, Магнит по-прежнему большое внимание уделяет LfLпродажам и улучшению внутренней эффективности, повышению рентабельности и возможностям для инвестиций в цены. Последнее, на наш взгляд, может указывать на то, что компания планирует подготовиться к ценовой конкуренции, которая временно ослабла, но потенциально может вернуться. В целом впечатление от интервью соответствует нашему взгляду на текущие тренды в отрасли и не преподнесло никаких больших сюрпризов.

Основные тезисы интервью мы приводим ниже:

Тренды 2К20. Результаты за 2К20 превзошли ожидания – рост выручки оказался двузначным (против +19% в 1К и +11% за 2019 г.). Позитивные тренды в июле продолжаются, опережая результаты за 2К20. Компания наблюдает рост LfL-выручки: хотя частота посещений магазинов покупателями ниже г/г, они продолжают покупать больше, чем обычно, особенно свежего ассортимента. В 2К тренд, предусматривающий покупку более дорогостоящих товаров, продолжился и даже усилился. Компания ожидает, что спрос на продукты вырастет г/г, по крайней мере на фоне непростой ситуации в сегменте HoReCa.

Цели в области диджитализации бизнеса включают: 1) развитие системы big data, которая сможет обеспечить менеджмент качественной информацией для принятия решений (сейчас с картой лояльности совершается около 70% покупок, и компания рассчитывает, что в течение нескольких месяцев этот показатель достигнет 80–85%); 2) системная интеграция, технологическая модернизация, обновление стандартных бизнес-приложений для розницы; 3) развитие омниканальной модели, которая предусматривает запуск электронной торговли аптечным ассортиментом уже в сентябре этого года, а также работу со стартапами, чтобы найти технологии, которые смогут улучшить бизнес.

Стратегия. Компании по-прежнему уделяет большое внимание росту LfL-выручки за счет привлечения в магазины покупателей и повышения их лояльности (компания уже наблюдает улучшен ия в восприятии покупателями сети с 4К19). Повышение рентабельности бизнеса за счет улучшения внутренней эффективности и инвестиций в цены также входит в число приоритетных задач Магнита. Компания планирует развивать онлайн торговлю, инвестировать в свою онлайн платформу и обновить мобильное приложение. Сейчас компания сотрудничает с некоторыми экспресс-доставками (Яндекс.Лавка, Бронибой, PonyExpress) и начала пилотировать собственную доставку продуктов. В целом г-н Дюнниг считает, что e-grocery рынок не следует игнорировать. Магнит начал развивать онлайн бизнес позже многих других игроков рынка, однако размер рынка относительно небольшой, и Магнит располагает достаточным временем, чтобы расширить свое присутствие на этом рынке, по мнению г-на Дюннинга.

Открытие аптек. Магнит открыл почти 200 аптек в этом году и планирует открыть еще 100-150 в 2П20 и 300- 350 – в 2021 г.

Развитие новых форматов: “Магнит сити”, “Магнит вечерний”: компания довольна своими пилотными проектами и рассматривает их дальнейшее расширение, планируя открыть 10-20 новых магазинов “Магнит сити” к концу этого года в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре; Жесткие дискаунтеры “Моя цена”: компания недавно запустила пилотные магазины жестких дискаунтеров в Самаре, недалеко от Ульяновская и в Камышине. Формат предлагает 1 800 наименований товаров, где около 65% ассортимента составляет продукция “первой цены” и более 18% наименований принадлежит к собственной торговой марки Магнита.

Евгений Кипнис: ekipnis@alf abank.ru (Старший аналитик)

Олеся Воробьева: oov oroby eva@alf abank.ru (Аналитик)

QIWI: предварительные финансовые результаты за 2К20 показывают сильные тренды выручки; улучшение рентабельности; ПОЗИТИВНО QIWI (QIWI US, ПОД ПЕРЕСМОТРОМ) представила предварительные финансовые результаты за 2К20. По ожиданиям компании, совокупная чистая выручка будет находиться в диапазоне 6,6-6,9 млрд руб., выручка сегмента платежных сервисов, вероятно, составит 5,3-5,4 млрд руб. Скорректированная EBITDAожидается в диапазоне 3,5-4,0 млрд руб. при рентабельности EBITDA на уровне 54-59% против 37% в 1К20.

Объявленные цифры предусматривают рост выручки сегмента платежных сервисов на 2-5% г/г в 2К20, главным образом, на фоне повышения доходности в связи с изменениями в продуктовом миксе, тогда как объемы платежей немного снизились на фоне пандемии. Как заметила QIWI, букмекерский бизнес пострадал от отмены крупнейших спортивных событий, снижение выручки в сегменте денежных переводов было связано с сокращением потоков выручки в сегменте самозанятых, на сегмент финансовых сервисов негативно повлияло временного закрытие партнеров в розничной торговле. Ускорение роста прочей выручки до 200%+, главным образом, связано со значительным однократным ростом в сегменте Рокетбанка в связи с отменой программы лояльности в рамках процесса свертывания бизнеса Рокетбанка.

В результате QIWI ожидает сильный рост совокупной чистой выручки на 18-23% г/г в 2К20, несмотря на очень сложную ситуацию на рынке в связи с карантинными мерами. По итогам 1П20 выручка платежных сервисов, вероятно, вырастет на 7% г/г, тогда как рост совокупной чистой выручки составит 19% г/г (исходя из средних значений прогнозного диап азона за 2К20), опередив, таким образом, прогноз роста компании на 2020 г., который предусматривает изменение выручки платежных сервисов на -3-+5% г/г и рост совокупной чистой выручки на 3-13% г/г. Повышение рентабельности EBITDA должно отражать позитивный эффект от свертывания бизнеса Рокетбанка и продажу проекта “Совесть”.

Мы считаем, что результаты могут вселить оптимизм в инвесторов QIWI, так как финансовые результаты за 1П20, вероятно, будут выше ожиданий (текущий консенсус-прогноз агентства BBG на весь 2020 год предусматривает рост выручки на 1,4% г/г при рентабельности EBITDA 42,7%). Мы считаем, что у компании есть потенциал для повышения своего годового прогноза, если рынок цифровых платежей покажет хорошие темпы восстановления в 3К20.

Анна Курбатова: akurbatov a@alf abank.ru (Старший аналитик)

Олеся Воробьева: oov oroby eva@alf abank.ru (Аналитик)