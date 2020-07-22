Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности СДМ-Банка на уровне «ruA-» со «стабильным» прогнозом, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.



«Рейтинг банка обусловлен сильной позицией по капиталу при адекватной способности к его генерации, умеренно высоким качеством активов, адекватной позицией по ликвидности, а также удовлетворительными рыночными позициями и качеством корпоративного управления», — говорится в сообщении агентства.

СДМ-Банк специализируется на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании предприятий малого и среднего бизнеса, а также на инвестициях в ценные бумаги.

Удовлетворительная оценка рыночных позиций обусловлена ограниченными масштабами бизнеса банка на российском банковском рынке. Сеть подразделений банка оценивается агентством как приемлемая. Для банка характерна низкая диверсификация бизнеса по сегментам кредитного риска, что обусловлено значительным размещением средств в ценные бумаги. Вместе с тем специализация деятельности банка на вложениях в ценные бумаги и кредитовании клиентов из сегмента МСБ обуславливает невысокий уровень концентрации активных операций на объектах крупного кредитного риска. Концентрация активов на связанных с банком сторонах оценивается агентством как приемлемая.



Для банка характерно поддержание нормативов достаточности капитала на комфортном уровне при адекватной устойчивости собственных средств к реализации рисков.

Операционная эффективность бизнеса банка по-прежнему поддерживается на адекватном уровне.

Уровень корпоративного управления оценивается как удовлетворительный. «Качество корпоративного управления и риск-менеджмента в целом соответствует масштабам и направлениям деятельности банка, что позволяет поддерживать адекватную операционную эффективность и умеренно высокое качество активов», — указывают аналитики.

В то же время агентство отмечает высокую концентрацию корпоративного управления на ключевом бенефициаре банка, что, по оценкам агентства, снижает уровень независимости топ-менеджмента от собственников и повышает вероятность оказания влияния на принятие управленческих решений.