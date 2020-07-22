Чистая прибыль Россельхозбанка, рассчитанная на основе российских стандартов бухгалтерского учета (РСБУ), составила по итогам первого полугодия 2020 года 2,8 млрд рублей, говорится в релизе кредитной организации.

Чистый процентный и комиссионный доход увеличился на 1,6% по сравнению с первым полугодием 2019 года и составил 43,5 млрд рублей.



Суммарный кредитный портфель банка за период с начала года увеличился на 7,3% и по состоянию на 1 июля текущего года составил 2 трлн 510 млрд рублей, в том числе портфель юридических лиц составил 2 трлн 40 млрд рублей (увеличение на 8,6%), физических лиц — 470 млрд рублей (рост на 2%).

Объем привлеченных средств населения на 1 июля 2020 года составил 2 трлн 516 млрд рублей, увеличившись с начала года на 1,6%.

«Рост спроса на кредитование со стороны юридических и физических лиц говорит о постепенном восстановлении экономической активности клиентов. Сейчас мы считаем ключевой задачей поддержку отечественного агропромышленного комплекса и улучшение качества кредитного портфеля банка», — отметил первый заместитель председателя правления РСХБ Кирилл Левин.