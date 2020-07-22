Банк России прорабатывает предложения в Госдуму по расширению собственных полномочий, чтобы у регулятора была возможность ограничивать максимальную сумму комиссий за денежные переводы внутри одной кредитной организации, пишут «Известия» , ссылаясь на ЦБ. Если ЦБ наделят соответствующими полномочиями, он планирует пользоваться ими только в случае крайней необходимости. Большинство крупнейших российских кредитных организаций комиссию за внутренние онлайн-переводы не взимают, рассказали их представители. Они пояснили, что внутренние онлайн-операции не несут дополнительных издержек, поскольку в них не участвуют контрагенты.

Любые формы тарифов внутри банка, «прямые» или «подписка», должны быть отменены — это позволит повысить удобство для клиентов, и онлайн-трансакции будут расти активнее, поскольку плата за операции больше не будет барьером, отметили в ВТБ. Как прокомментировали в Абсолют Банке и «Открытии», комиссию за перечисление денег через отделения целесообразно оставить, так как банки несут расходы на поддержание офисной сети, операции в отделениях при обнулении комиссий могут стать нерентабельными.

Предложения ЦБ в первую очередь могут затронуть Сбербанк : кредитная организация взимает 1% от суммы операции за перечисления свыше 50 тыс. рублей в месяц между счетами собственных клиентов. Гражданин также может купить ежемесячную «подписку» на переводы стоимостью 99—209 рублей. Кроме того, банк установил тарифы на уровне 1% за все перечисления через банкоматы.

По словам экспертов, комиссии за внутрибанковские переводы воспринимаются именно как компенсация отмены «банковского роуминга». ЦБ может ограничить комиссии за внутрибанковские переводы сразу, как только получит такое право на законодательном уровне. Если этого не произойдет, до конца года прирост доходов Сбербанка от денежных переводов может вырасти на 25–30% относительно I квартала 2020-го, считают эксперты. По их мнению, ЦБ следует регулировать тарифы не только за внутренние перечисления, но и за межбанковские операции: рыночная кредитная организация среднего размера никогда не введет тарифы на внутренние перечисления — это могут сделать только банки на особом положении, которые не боятся потерять клиентов и могут диктовать условия с позиции монополиста. Предложения регулятора позволят выравнять условия конкуренции, уверены эксперты.