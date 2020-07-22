Банк России по итогам обсуждения с профессиональным сообществом финализировал концепцию ипотечного страхования, сообщает пресс-служба регулятора.

«Концепция предполагает, что сам банк, выдавая ипотеку , страхует приобретаемую недвижимость, жизнь и здоровье заемщика. Такая страховка будет обязательной, и ее сумма будет учтена в полной стоимости кредита. Сейчас страховку приобретает заемщик, а агентом зачастую выступает банк, оставляющий себе большую часть страховой премии», — говорится в сообщении.

Как ожидается, новый подход повысит прозрачность ипотечной сделки, облегчит гражданам сопоставление ипотечных продуктов разных банков и, более того, будет способствовать снижению стоимости ипотеки.

Оценки Банка России показывают, что если бы предложенный в концепции подход применялся сейчас, то полная стоимость ипотечного кредита в 2019 году была бы ниже на 0,15—0,67 процентного пункта.

В итоговой версии концепции уточнен минимальный перечень страхуемых рисков, а также установлено, что при секьюритизации ипотечных кредитов договор страхования должен заключать ипотечный агент. В документе также зафиксировано, что положения концепции не распространяются на ранее заключенные ипотечные кредиты, однако применяются в случае рефинансирования ипотеки.

Банк России запланировал встречи с участниками рынка по разъяснению положений концепции.