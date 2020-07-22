Банк «Россия» понизил ставки по вкладам .

Доходность депозита «Алые паруса» (от 3 тыс. рублей на 31, 91, 181, 271, 367 дней) составит 3—3,9% (прежде — 3,5—4,4%), вклада «Инвестиционный» (от 1 млн рублей на 367 дней) — 3,88—3,9% (ранее — 4—4,1%), а «Надежное будущее» (от 100 тыс. рублей на 367 дней) размещается под 4,88% годовых (вместо 5%). Проценты выплачиваются в конце срока.

«Универсальный» (от 3 тыс. рублей на 181 и 367 дней) при выплате процентов в конце срока открывается под 2—3,2% (вместо 2,3—3,6%), а при ежемесячной выплате процентов — под 1,8—3% годовых (до этого — под 2,1—3,4%).

«Классический» (от 3 тыс. рублей на два, три, четыре года и пять лет) оформляется под 1,7—3,65% годовых (вместо 2,2—3,8%). Проценты выплачиваются ежемесячно или ежеквартально.

Пополнять можно вклады «Алые паруса», «Универсальный» и «Классический».

