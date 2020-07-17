Закон о цифровых финансовых активах (ЦФА) может быть принят Госдумой в июле, а о цифровой валюте — в осеннюю сессию, сообщил РИА Новости председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Закон о цифровых финансовых активах должен вступить в действие с 1 января 2021 года. Соответственно, сейчас он должен быть принят во втором и третьем чтениях, в весеннюю сессию», — сказал Аксаков, добавив, что комитет будет предлагать вынести его на второе чтение 21 июля. Весенняя сессия Госдумы завершается 23 июля.

Законопроект дает определение ЦФА и устанавливает требования к информационной системе, в рамках которой осуществляется их выпуск, а также к оператору этой системы и оператору обмена ЦФА. Цифровыми финансовыми активами признаются цифровые права, выпуск, учет и обращение которых возможны только путем внесения записей в информационной системе на основе распределенного реестра.

В законопроекте, по словам депутата, дается также и определение цифровой валюты. «Под цифровой валютой понимается цифровой код или обозначение или совокупность электронных данных, которые содержатся в информационной системе. И эти данные могут использоваться как средство платежа и как средство сбережения», — пояснил он. «Причем, с одной стороны, это средство платежа в виде электронного цифрового кода, но при этом оно не является ни международной денежной единицей, ни денежной единицей иностранного государства или РФ», — уточнил Аксаков.



В ходе подготовки законопроекта ко второму чтению из него убрали ряд понятий, в том числе «майнинг» и «токены». «Это все убрали, есть только ссылка о том, что регулирование цифровой валюты будет определяться в другом законе. Будет специальный закон о цифровой валюте, который может быть принят в осеннюю сессию», — сказал Аксаков. Также в комитете отказались от идеи дополнить документ нормами об административной и уголовной ответственности. «В этом законопроекте ответственности не будет», — сказал глава комитета.

Правовой статус смарт-контрактов, криптовалют, ICO и майнинга в России пока не определен. В марте 2018 года в Госдуму были внесены три законопроекта, призванные ликвидировать этот пробел и в целом создать регулирование в области цифровой экономики. Пока приняты два из них – изменения в Гражданский кодекс, касающиеся цифровых прав, а также закон о привлечении средств с использованием инвестиционных (краудфандинговых) платформ. Третий, о ЦФА, пока прошел лишь первое чтение.