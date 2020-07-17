Эквайринговый сервис «Тинькофф Оплата» упростил подключение платежных сервисов Apple Pay и Google Pay к платежным формам на сайтах интернет-магазинов, сообщает пресс-служба компании.



«Теперь клиенты интернет-эквайринга смогут подключать сервисы к своим e-commerce-площадкам всего в несколько кликов — «Тинькофф» автоматизировал процесс, который раньше требовал прямой интеграции с Apple Pay и Google Pay», — говорится в релизе.

Использование платежных сервисов Apple Pay и Google Pay в интернет-магазинах позволяет покупателям не вводить данные карт и подтверждать платежи с помощью пароля, отпечатка пальца или FaceID — такая упрощенная схема повышает конверсии покупок в Интернете на 20—30% (по оценке аналитиков «Тинькофф Оплаты»).

Подключение Apple Pay и Google Pay через «Тинькофф Оплату» бесплатно и доступно любым ИП и компаниям.

Чтобы подключить интернет-эквайринг от «Тинькофф Оплаты», нужно оставить заявку на сайте , указать данные компании и настроить платежную форму.

Сервис «Тинькофф Оплата» также предлагает подключение Apple Pay и Google Pay к мобильному приложению клиента — в «Тинькофф Оплате» разработан специальный комплект средств разработки (мобильный SDK), чтобы разработчики клиентов могли встраивать удобные каналы оплаты в мобильные приложения.