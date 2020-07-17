Онлайн-бухгалтерия Райффайзенбанка стала доступна внешним клиентам. Теперь воспользоваться сервисом можно, имея расчетный счет в любом банке, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Сервис доступен для индивидуальных предпринимателей на «УСН Доходы» без сотрудников. В онлайн-бухгалтерии можно сформировать декларацию по итогам года, а также воспользоваться налоговым календарем. Подать декларацию за 2019 год можно до 30 июля 2020 года включительно.

«В сегменте малого бизнеса Райффайзенбанк помимо кредитных продуктов и расчетного обслуживания продолжает создавать собственные финансовые небанковские сервисы. Один из таких сервисов — онлайн-бухгалтерия. Сервис бесплатен на весь период использования. Чтобы подключиться к онлайн-бухгалтерии Райффайзенбанка, достаточно зарегистрироваться на странице сервиса», — отметила главный менеджер продукта «Онлайн-бухгалтерия» Райффайзенбанка Полина Гуляева.