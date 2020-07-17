Банк «Зенит» открыл дополнительный офис в центре Липецка, сообщает пресс-служба кредитной организации. Отделение находится по адресу: ул. Первомайская, д. 66.

«Отделение оформлено в соответствии с новой концепцией фирменного стиля банка и оборудовано системой «Электронная очередь». В комфортном офисе размещена универсальная фронт-линия по предоставлению банковских услуг, организована зона персонального обслуживания привилегированных клиентов. Предусмотрена зона 24-часового обслуживания, в которой установлен банкомат с возможностью внесения и снятия наличных денежных средств», — говорится в релизе.

Розничным клиентам доступны открытие и пополнение депозитов, оформление потребительских и ипотечных кредитов, банковских карт, открытие расчетного счета, покупка-продажа иностранной валюты, оплата услуг ЖКХ без комиссии и многое другое. Юридическим лицам банк предлагает четыре пакета расчетно-кассового обслуживания, кредитование, в том числе с государственной поддержкой, и другие финансовые сервисы для устойчивого развития бизнеса.