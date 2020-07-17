Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило суверенный кредитный рейтинг РФ на уровне «ВВВ-» со «стабильным» прогнозом. Об этом говорится в сообщении агентства.

«Снижение цен на нефть, сокращение добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+ и негативные последствия пандемии COVID-19 приведут к снижению российской экономики на 4,8% в 2020 году. Однако сильная политическая основа, включая гибкий обменный курс, а также уровень внешнего и внутреннего фискального баланса должны позволить экономике справиться с этими потрясениями», — говорится в материале агентства.

В перспективе S&P может осуществить рейтинговое действие в сторону понижения при «более устойчивом ослаблении бюджетно-налоговой базы, которая может усугубиться из-за более низких цен на нефть, чем ожидалось». Возможный значительный отток капитала ввиду ужесточения международных санкций также может оказать давление на рейтинг, добавили в агентстве.

Позитивное рейтинговое действие агентства может быть принято при отсутствии дополнительных серьезных внешних потрясений, а также при достижении роста ВВП России темпов, сопоставимых со странами с аналогичным уровнем доходов. «Более быстрое накопление фискальных буферов, смягчение волатильности поступающих доходов от сырьевых товаров, а также эффективные меры по преодолению роста фискальной нагрузки из-за старения населения также могут привести к тому, что мы предпримем позитивное рейтинговое действие», — добавили в S&P.

В агентстве отметили, что несмотря на многочисленные потрясения в экономике, вызванные распространением пандемии коронавируса, удар по ВВП России в 2020 году будет меньше, чем в развитых странах. «Это частично объясняется экономической структурой, которая включает меньшую роль секторов услуг и малых, и средних предприятий», — считают эксперты S&P. По их прогнозам, рост экономики РФ в 2021 году может составить 4,5% и 3,3% — в 2022-м. При таком пути восстановления реальный ВВП России вернется к уровню 2019 года к началу 2022-го.