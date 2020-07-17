Решение S&P о сохранении долгосрочного кредитного рейтинга РФ по обязательствам в иностранной валюте подтверждает, что проводимая властями РФ политика обеспечивает макроэкономическую стабильность в условиях волатильной внешней конъюнктуры. Об этом журналистам сообщил министр финансов Антон Силуанов.

«Решение агентства S&P Global Ratings о сохранении долгосрочного кредитного рейтинга России по обязательствам в иностранной валюте на уровне «BBB-» со «стабильным» прогнозом служит очередным подтверждением того, что проводимая правительством политика обеспечивает макроэкономическую стабильность на фоне крайне волатильной внешней конъюнктуры», — отметил Силуанов.

Ранее сообщалось, что международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило суверенный кредитный рейтинг РФ на уровне «ВВВ-» со «стабильным» прогнозом.

По словам Силуанова, подтверждение S&P кредитного рейтинга РФ на прежнем уровне свидетельствует о том, что российская экономика успешно абсорбирует внешние шоки.

«Подтверждение кредитного рейтинга РФ на прежнем уровне — свидетельство того, что консервативное бюджетное планирование, политика инфляционного таргетирования и строгое следование бюджетному правилу, сохранение которого недавно подтвердил президент РФ Владимир Путин, позволяют российской экономике успешно абсорбировать внешние шоки», — добавил Силуанов.