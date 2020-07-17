Розничным клиентам банка «Открытие» стал доступен комплексный сберегательный продукт — «Двойная выгода», следует из релиза финучреждения.

Основу программы составляют классический депозит и индивидуальный инвестиционный счет, предусматривающий размещение средств по стратегии доверительного управления из линейки продуктов УК «Открытие».

Объем средств, который можно разместить по программе «Двойная выгода», составляет 1,2 млн рублей, срок — три года. Сумма делится на три части: 400 тыс. рублей размещаются во вклад сроком на один год; еще 400 тыс. рублей — во вклад сроком на два года; оставшиеся 400 тыс. инвестируются через ИИС в стратегию доверительного управления с защитой капитала от УК «Открытие» на срок три года.

По окончании срока каждого вклада в рамках программы освободившиеся средства автоматически перераспределяются на ИИС.