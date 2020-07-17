Банк «Левобережный» запускает акцию по потребительским кредитам: финучреждение предлагает клиентам вернуть всю сумму уплаченных процентов по кредиту наличными в рамках акции «Хит за 0!», говорится в релизе банка.

Предложение действует для клиентов, которые до конца акции оформят кредит на любые цели сроком от трех лет и выполнят два условия: подключат услугу «Ваша гарантия минимальной ставки», а также будут ежемесячно пользоваться кредитной картой для оплаты товаров и услуг на протяжении всего срока кредитования.

Проценты, уплаченные по кредиту с даты участия в акции, вернутся на счет клиента в течение пяти рабочих дней после полного погашения суммы задолженности по кредиту.

Акция действует до 30 августа 2020 года.