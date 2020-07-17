В Татарстане неустановленных должностных лиц Интехбанка заподозрили в злоупотреблении полномочиями, преднамеренном банкротстве, фальсификации документов и растрате 6 млрд рублей. Возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении Следственного управления СК России по Республике Татарстан.

По версии следствия, в 2015—2016 годах в результате незаконных действий неустановленных должностных лиц Интехбанка кредитной организации был причинен вред в размере более 6 млрд рублей, что привело к отзыву лицензии и банкротству банка весной 2017 года. Ухудшение финансового положения Интехбанка произошло в результате перечисления денежных средств техническим компаниям, приобретения векселей технических компаний и т. д.

Следственный комитет Республики Татарстан в 2018 году завел уголовное дело на экс-предправления Интехбанка Марселя Зарипова и его первого заместителя Елену Наумову, которых подозревали в злоупотреблении полномочиями и выводе активов на 874 млн рублей, сообщает TatCenter. Позже Вахитовский райсуд Казани освободил от ответственности Зарипова и Наумову в связи с истечением срока давности уголовного преследования.