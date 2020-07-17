Аналитики банка сравнили количество активных клиентов, совершенных ими транзакций, а также количество и объемы кредитов, выданных в каналах мобильного и интернет-банка за первый и второй кварталы 2020 года.

Количество активных клиентов мобильного и интернет-банков «Восточного» во втором квартале 2020 года в период самоизоляции увеличилось на 18% по сравнению с показателем первого квартала. При этом количество активных клиентов за первые 6 месяцев 2020 года выросло на 45% по сравнению с первым полугодием 2019 года.

Увеличение количества активных клиентов в интернет-каналах банка сопровождался заметным ростом количества транзакций. Во втором квартале 2020 года клиенты «Восточного» совершили на 26% больше транзакций в мобильном и интернет-банке по сравнению с показателем первого квартала. По сравнению с первым полугодием прошлого года количество транзакций за первые 6 месяцев 2020 года увеличилось на 45%.

Одним из самых востребованных запросов интернет-банкинга «Восточного» стало оформление на получение кредита онлайн. Во втором квартале 2020 года количество кредитов, выданных через мобильный и интернет-банк, увеличилось на 181% по сравнению с первым кварталом 2020 года. При этом общая сумма выданных средств выросла на 194%.

Наибольший рост выдач кредитов пришелся на апрель 2020 года, когда в мобильном и интернет-банке было выдано на 237% больше кредитов, чем в марте 2020.

За первое полугодие 2020 года в мобильном и интернет-банке «Восточного» было выдано кредитов в шесть больше, чем за аналогичный период 2019 года. А общая сумма выданных средств выросла в 7 раз.

Напомним, что действующие клиенты «Восточного» могут практически моментально оформить и получить кредит без посещения офиса – через мобильный или интернет-банк. Для этого нужно оставить заявку в личном кабинете, ознакомиться с условиями предоставления и подписать документы при помощи кода из СМС-уведомления. После окончательного одобрения заявки и подписания необходимых документов денежные средства поступают на счет клиента. Таким образом, получить деньги можно в течение 15 минут, не выходя из дома.

«Заметный рост активности в мобильном и интернет-банке стал не только следствием ограничений, вызванных пандемией коронавируса, но и отражает увеличение качества взаимодействия клиентов с онлайн-сервисами банка «Восточный». Ведь востребованность интернет-сервисов банка у наших клиентов последовательно растет уже несколько лет подряд. Мы постоянно дорабатываем и расширяем функционал интернет-банкинга, стараясь предоставить пользователям максимум возможностей», – отметила Светлана Труханович, и.о. председателя правления банка «Восточный».