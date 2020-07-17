Центробанк не ожидает прироста портфеля автокредитов по итогам 2020 года. Наибольший рост может показать ипотечное кредитование, необеспеченное потребкредитование вырастет примерно на 5%, считает директор департамента обеспечения банковского надзора Банка России Александр Данилов.



«По авто пока все очень плохо. По автокредитам на 1 июня было (сокращение портфеля. — Прим. ред.) с начала года минус 1,7%. Пока провал у нас, и последние три месяца совсем плохие… Около нуля — минус какой-то может быть по году», — сообщил Данилов журналистам.

«Необеспеченные кредиты за (первое. — Прим. ред.) полугодие выросли где-то на 2%, это очень мало. В июне был плюс, судя по опросам банков, а до этого два месяца были отрицательными. Думаю, что процентов на пять (вырастет портфель необеспеченных кредитов по итогам года. — Прим. ред.), если не будет большого спада осенью», — отметил Данилов.

По данным ЦБ, портфель ипотечных кредитов за первое полугодие вырос на 14,1% в годовом выражении. «Программы поддержки будут действовать еще какое-то время. То есть по ипотеке рост будет существенный в этом году, однозначно больше 10%», — добавил глава департамента обеспечения банковского надзора Банка России.