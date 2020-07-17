Арбитражный суд Москвы отклонил заявление Агентства по страхованию вкладов об аресте имущества трех контролировавших Банк Промышленно-Инвестиционных Расчетов (ПИР Банк) лиц на сумму 1,7 млрд рублей, говорится в определении суда. Заявителем не представлено никаких фактов, свидетельствующих о совершении ответчиками активных умышленных действий, направленных на отчуждение своего имущества, отметил суд. Реальная возможность причинения значительного ущерба кредиторам и должнику в случае непринятия судом заявленных обеспечительных мер не подтверждена, отмечается в определении.

Требование о принятии обеспечительных мер в виде ареста имущества было заявлено в рамках иска АСВ о привлечении трех бывших топ-менеджеров ПИР Банка лиц к субсидиарной ответственности и взыскании с них 1,7 млрд рублей. В качестве ответчиков заявлены бывший председатель правления банка Ольга Колосова, а также члены правления Андрей Серебренников и Антон Суворов.

В результате проведенной конкурсным управляющим проверки обстоятельств банкротства кредитной организации было установлено, что ее бывшими руководителями были осуществлены «действия по выдаче технических кредитов юридическим и физическим лицам, снятию обременения в отношении недвижимого имущества, предоставленного в качестве обеспечения по техническому кредиту, совершению сделок, направленных на выбытие ликвидных активов». Кроме того, несмотря на наличие соответствующих оснований, контролирующие лица не принимали меры по предупреждению банкротства банка. В результате указанных действий (бездействия) руководства произошло существенное ухудшение финансового положения банка, что сделало невозможным удовлетворение требований кредиторов в полном объеме.

Лицензия у ПИР Банка была отозвана 12 октября 2018 года.