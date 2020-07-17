Процентная ставка по ипотечному кредиту с 30-летним сроком погашения в США впервые в истории опустилась ниже 3%, сообщает газета Wall Street Journal.

О падении средней ставки 30-летнего кредита до 2,98% (самый низкий показатель за 50 лет регистрации) сообщило крупнейшее американское ипотечное агентство Freddie Mac.

В начале 2020 года средняя ставка 30-летней ипотеки составляла 3,72%, а год назад — 3,81%. В качестве сравнения издание напоминает, что в начале 1980-х годов после жестких мер Федеральной резервной системы по борьбе с инфляцией ипотечная ставка превышала 18%.

Сейчас аналитики объясняют исторически низкие значения кризисом из-за пандемии коронавируса. «Это невероятная психологическая отметка. Это указывает на то, что мы остаемся в кризисе», — сказал изданию экономист из агентства недвижимости Zillow Group Джефф Такер.