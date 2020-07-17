Сбербанк присоединился к государственной инициативе, позволяющей подписывать документы, связанные с трудовой деятельностью в электронном виде. В том числе трудовой договор, который заключается между работодателем и сотрудником при приеме на работу, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«До настоящего времени трудовой договор был одним из документов, для подписания которого, согласно требованиям закона, была необходима подпись сотрудника на бумажном носителе. Теперь это можно делать с использованием цифровой подписи», — говорится в релизе.

Отмечается, что электронный документооборот представлен во всех сферах профессиональной деятельности сотрудников Сбербанка, постоянно внедряются новые сервисы и улучшаются существующие. Более 80% наиболее востребованных HR-сервисов уже переведены в мобильное приложение, которым пользуются более 90% сотрудников банка.

Электронное оформление на работу в масштабе Сбербанка сэкономит в год около 7 млн листов бумаги, уточнили в банке.

