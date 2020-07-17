Сбербанк и «ДОМ.РФ» впервые в России провели сделку по выпуску ипотечных ценных бумаг с использованием электронных закладных. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Сбербанка.

«Сбербанк совместно с «ДОМ.РФ» реализовал первую на российском рынке сделку секьюритизации ипотеки с использованием электронных закладных… Сделка предполагает передачу пула электронных закладных ипотечному агенту «ДОМ.РФ» для дальнейшего размещения ипотечных ценных бумаг», — говорится в релизе.

В пресс-службе отметили, что объем выпуска составил 1 млрд рублей. Сегодня в целом в России 95% электронных закладных оформлено в Сбербанке.

По словам вице-президента, директора казначейства Сбербанка Алексея Лякина, банк продолжил увеличивать объемы ипотечных облигаций на электронных закладных. «Диджитализация закладных будет способствовать улучшению клиентского пути, увеличению рынка секьюритизации и расширению перечня привлекательных для инвесторов российских активов», — сказал он.

Как отметил генеральный директор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко, выпуск ипотечных ценных бумаг с электронными закладными позволит повысить доступность ипотеки в России. Подготовка к этому размещению длилась почти три года. «Использование электронных закладных позволяет добиться существенного повышения эффективности ипотечной секьюритизации благодаря ускорению процессов и снижению издержек у всех участников, что в конечном итоге будет приводить к более низкой ставке по ипотеке для заемщиков», — полагает Мутко.