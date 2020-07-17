Численность безработных в России в июне 2020 года, по предварительным данным, составила около 4,606 млн человек, или 6,2% экономически активного населения. По сравнению с июнем 2019-го этот показатель увеличился на 38,1%, а прирост к маю 2020-го составил 2,1%, следует из материалов Росстата.

«В июне 2020 года, по предварительным итогам выборочного обследования рабочей силы, 4,6 млн человек в возрасте 15 лет и старше, или 6,2% рабочей силы, классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда)», — отмечается в материале.

При этом зарегистрированы в качестве безработных в органах службы занятости населения, по предварительным данным Роструда, 2,8 млн человек, в том числе 2,6 млн человек получали пособие по безработице.