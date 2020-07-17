Реальные располагаемые денежные доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) снизились на 8% в годовом выражении во II квартале 2020 года, в первом полугодии — на 3,7%. Таковы данные Росстата.

Реальные денежные доходы, по оценке, во II квартале по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года снизились на 7,7%, в первом полугодии 2020-го по сравнению с первым полугодием 2019-го уменьшились на 3,1%.

По данным Росстата, среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в мае составила 50 747 рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 4% (в январе — мае — на 6,2%). Реальные зарплаты в мае увеличились на 1% по сравнению с маем 2019 года после снижения на 2% в апреле.