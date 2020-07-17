Чистая прибыль банковского сектора РФ в июне выросла до 70 млрд рублей, что в 140 раз выше результата за май (0,5 млрд рублей). Такие данные приводятся в информационно-аналитическом материале Банка России «О развитии банковского сектора Российской Федерации в июне 2020 года».

«В июне банки заработали около 70 млрд рублей (доходность на капитал — около 8% в годовом выражении), это улучшение по сравнению с околонулевым результатом в мае, но все же ниже среднемесячной прибыли по прошлому году (около 110 млрд рублей). Накопленным итогом чистая прибыль за первое полугодие 2020 года с учетом хорошего результата в I квартале составила 630 млрд рублей, что немного выше 560 млрд рублей годом ранее», — отмечается в обзоре.

По данным ЦБ, выросло и количество прибыльных банков: положительный финансовый результат в июне показали 245 банков (63% от общего количества), тогда как в мае таких банков было 218 (56%), хотя их доля в секторе сократилась (с 76% до 67% от активов сектора).

«Иными словами, некоторые банки, получившие небольшой убыток в мае, в июне вышли в слабый плюс, однако при этом несколько крупных банков, наоборот, после прибыльного результата в мае зафиксировали незначительный убыток в июне», — поясняет регулятор.

Вместе с тем балансовый капитал сектора в июне увеличился на 38 млрд рублей до 10,3 трлн рублей, что ниже объема заработанной прибыли ввиду отрицательной переоценки ценных бумаг через прочий совокупный доход. Данные по достаточности капитала за июнь будут чуть позже, говорится в обзоре, но в ЦБ ожидают небольшое улучшение нормативов за счет перехода крупнейшего банка на финализированный подход в части вложений в дочерние и зависимые компании, а также по отдельным кредитным требованиям.

Активы банковского сектора в июне выросли на 1,5 трлн рублей (+1,6%) до 95 трлн рублей, в большей части за счет высоколиквидных компонентов (ценных бумаг и остатков на корреспондентских счетах в Банке России, на 0,9 трлн рублей, или 3,4%), а также кредитного портфеля (на 0,4 трлн, или 0,6%).

В июне темпы кредитования практически вышли на докризисный уровень. Корпоративный кредитный портфель вырос на 0,5% после околонулевого роста в мае. При этом у системно значимых кредитных организаций (СЗКО) по-прежнему рост медленнее (+0,3%), чем у остальных кредитных организаций (КО) из топ-100 (+1,5%).

Заметное оживление произошло в розничном кредитовании (+1%) после слабого роста в мае (+0,2%) и снижения в апреле (-0,7%). В большей мере растет ипотека (по опросу ряда крупнейших банков ипотечный портфель прибавил 1,5%), в том числе в условиях действия программы льготного кредитования по ставке 6,5%. В июне банки выдали около 100 млрд рублей кредитов в рамках этой программы, а с момента ее запуска в конце апреля — около 160 млрд рублей из общего лимита в 740 млрд рублей. Также в июне некоторые банки из числа крупнейших снизили ставки по ипотеке на 0,3—1,3 п. п. (исключая влияние субсидии), что оказывает дополнительную поддержку спросу. В мае средняя стоимость ипотечных кредитов достигла очередного минимума (7,4%), снизившись за месяц почти на 1 п. п., что связано как со смягчением денежно-кредитных условий, так и с действием вышеуказанной программы.

Необеспеченные потребительские кредиты по тем же опросам также показали прирост, но в меньшей степени (+0,7%). При этом, в отличие от корпоративного кредитования, прирост розничного портфеля обеспечили в основном системно значимые банки (+1,2%), тогда как у других кредитных организаций из топ-100 портфель вырос незначительно (+0,2%).

Как замечает ЦБ, на фоне постепенной нормализации экономической ситуации сокращается спрос заемщиков на предоставление реструктуризаций в рамках своих программ, а также кредитных каникул, предусмотренных законом. В июне объем реструктурированных кредитов МСП снизился до 112 млрд рублей, а кредитов населению — до 146 млрд с 314 млрд и около 188 млрд рублей в мае, 241 млрд и свыше 290 млрд в конце марта — апреле соответственно.

По реструктуризациям крупных компаний данные менее полные, но видна похожая, хоть и менее выраженная динамика. В результате проведения реструктуризаций показатели качества кредитов ухудшаются умеренными темпами. Хотя объем просроченной задолженности корпоративных заемщиков в июне резко вырос — на 53 млрд рублей, или 1,9%, что гораздо выше среднего темпа прироста в 2019 году (около 0,4%), это главным образом связано со старыми legacy-кредитами, а не влиянием пандемии.

Розничная просроченная задолженность увеличилась незначительно, всего на 8 млрд рублей (+0,9%), особенно по сравнению с существенным ростом в мае (+25 млрд), а ее доля не изменилась и составила 4,7%.

Ситуация с ресурсной базой в целом нормализовалась после повышенной волатильности в последние месяцы. Объем депозитов организаций в июне вырос на 1,6% (+468 млрд рублей), в меньшей степени — у СЗКО (+1%), а в большей — у других КО из топ-100 (+3,5%). Прирост обеспечен рублевыми остатками (+4,1%), в то время как средства в валюте снижались (-3,2%). Одновременно с этим наблюдался умеренный прирост госсредств на счетах в банках (+59 млрд рублей).

Средства населения также существенно возросли (+585 млрд рублей, или 1,9%). Приток вкладов показали главным образом системно значимые кредитные организации (+2,2%), тогда как в других банках из топ-100 прирост был гораздо скромнее (+0,7%). В значительной степени рост был обусловлен выплатами в рамках государственной программы поддержки семей с детьми (по оценкам Банка России, в июне выплаты составили порядка 290 млрд рублей). Поддержку вкладам оказывают также развитие проектного финансирования и рост ипотеки: по итогам июня остатки на счетах эскроу увеличились на 68 млрд рублей, превысив 420 млрд (1,3% от всех средств физических лиц). Депозитные ставки в конце мая — начале июня были достаточно стабильными (5%), а в последнюю декаду месяца вернулись к снижению (4,8%).

В июне структурный профицит ликвидности снизился на 0,4 трлн рублей до 1,2 трлн рублей. «Снижению профицита способствовало отложенное выполнение банками усреднения обязательных резервов, а также рост объема наличных денег в обращении, который в июне ускорился до 0,4 трлн с 0,2 трлн рублей в мае», — сказано в обзоре.

В целом общий объем рублевых ликвидных активов оценивается в 14 трлн рублей, значительная часть которых приходится на рыночные активы, доступные к рефинансированию в Банке России. Объем высоколиквидных валютных активов в банковском секторе в июне снизился с 54,7 млрд до 47,9 млрд долларов (главным образом за счет снижения средств на корсчетах в банках-нерезидентах), но все еще остается на комфортном уровне, достаточном для покрытия около 34% валютных депозитов и средств корпоративных клиентов, или 16% всех валютных обязательств.

На 1 июля 2020 года в России действовали 427 кредитных организаций (из них 388 банков), включая 11 системно значимых, доля которых в активах банковского сектора с учетом их дочерних КО (еще 15) составляет более 70%. Другие крупные КО из топ-100 составляли около 23% от активов сектора. В течение июня 2020 года произошла одна реорганизация КО в форме присоединения, ее доля в активах сектора составляла менее 0,2%.