Правительство РФ направляет на рассмотрение в Госдуму проект закона, усиливающий защиту россиян, которые пока не могут вернуть кредиты.

Как говорится в решениях Кабмина, одобрен проект ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях по вопросам защиты прав и законных интересов физических лиц при совершении действий, направленных на возврат просроченной задолженности». По мнению правительства, принятие законопроекта позволит усовершенствовать механизм защиты прав граждан от недобросовестных действий при возврате просроченной задолженности.

Ранее на заседании правительства премьер-министр РФ Михаил Мишустин констатировал, что нередко одни кредитные организации передают другим просроченные долги и те начинают звонить должникам, угрожать, требуя вернуть деньги, суды часто сталкиваются с проблемой защиты людей от такого давления. На его взгляд, подготовленные поправки в законодательство позволят усовершенствовать механизм защиты людей от таких недобросовестных действий.

В случае угроз сама кредитная организация будет оштрафована на сумму от 50 тыс. до 500 тыс. рублей, а дела по таким случаям сможет рассматривать Федеральная служба судебных приставов, которая будет наделена соответствующими полномочиями.