Предприниматели России, от малых до крупных, в дни пандемии повели себя по-русски, оказывая безвозмездную помощь в борьбе с коронавирусом. Об этом заявил в интервью «Авторадио» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Наш бизнес российский — от гигантов до малого бизнеса — они, наверное, повели себя по-русски в этом кризисе», — сказал Песков.

Он отметил, что имеет в виду пекарни, которые носили пиццы в больницы, и таксистов, которые бесплатно возили врачей, и артистов, которые для них выступали, а также крупных бизнесменов, которые выделяли миллиарды рублей помощи и «пригоняли самолеты со средствами индивидуальной защиты, когда их еще не хватало». «Покупали по двойной, тройной цене, чтобы только перекупить эти халаты, очки, шапочки, еще что-то, чтобы их сюда привезти. Мы просто об этом не знаем», — заметил Песков.

Он обратил внимание также на моногорода, где компании — владельцы градообразующих предприятий организовывали тестирование, госпитализацию, экстренное снабжение средствами индивидуальной защиты и так далее. Песков отметил, что «подавляющее большинство богатых людей втихую тратят очень много личных средств на самые разнообразные виды благотворительности и помогают во многом государству».

«Все это — наша страна, это Россия. И слава богу: пока мы в такие вот окаянные дни <…> можем вот так по-русски поступать, <…> у нас светлое будущее», — добавил пресс-секретарь президента.