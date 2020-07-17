Тариф на переводы с выплатой в рублях уменьшился почти вдвое — на 40% и составляет всего 0,95%. Для клиентов, которые предпочитают отправлять переводы с выплатой в долларах или евро, действует тариф 0%.

Чтобы отправить деньги в Таджикистан по сниженному тарифу, клиенту нужно обратиться в один из собственных пунктов Юнистрим. В Таджикистане адресат сможет получить наличные в любой из 1200 точек обслуживания Юнистрим, расположенных в Душанбе, Худжанде, Бохтаре, Кулябе, Истаравшане и других городах.

"Мы получили множество благодарственных отзывов от клиентов и решили продлить действие льготного тарифа. В этот нелегкий период трудовые мигранты еще больше нуждаются в нашей поддержке. Ведь Таджикистан — одно из главных направлений переводов из России. По данным Центробанка РФ, физические лица в прошлом году перевели в Таджикистан около $2,6 млрд", — говорит вице-президент системы международных денежных переводов Юнистрим Шерзод Махмудов.

Акцию Юнистрим высоко оценил Национальный банк Таджикистана. Сейчас, когда границы между странами временно закрыты, финансовая поддержка из-за рубежа — важная связующая нить для множества семей.

"Наши граждане, живущие и работающие в России, могут переводить деньги по системе Юнистрим по льготному тарифу. Эта акция в очередной раз продемонстрировала внимание Юнистрим к потребностям трудовых мигрантов и их семей. Мы всецело приветствуем этот дружественный шаг", — заявил первый заместитель председателя Национального банка Таджикистана Джамолиддин Нуралиев.

Ещё один востребованный среди клиентов вариант переводов в Таджикистан — онлайн. Для отправки переводов онлайн Юнистрим предлагает своим клиентам мобильное приложение "Юнистрим Денежные переводы", с помощью которого можно отправить перевод с карты любого банка, а также мобильный банк "Юнистрим Online" для владельцев карт Юнистрим. В мобильном банке для владельцев карт Юнистрим действует самый низкий тариф по системе - 0,9% на переводы в рублях.

"Мы всегда предлагаем клиенту возможность выбора между различными вариантами обслуживания. Неизменно одно: выгодные тарифы Юнистрим, позволяющие клиентам существенно экономить. Сейчас всё большей популярностью пользуются дистанционные услуги, и мы активно развиваем это направление. Использование онлайн сервисов позволяет нашим клиентам переводить средства в Таджикистан не выходя из дома. Деньги поступают в пункт выплаты мгновенно", — подчеркнул Шерзод Махмудов.

Скачать мобильный банк для держателей карт Юнистрим — “Юнистрим Online” — можно в AppStore и Google Play

Информация о расположении касс собственной сети Юнистрим и пунктов обслуживания в Таджикистане размещена на сайте системы: https://unistream.ru