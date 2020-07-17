МТС подали кассационную жалобу на решение суда о тарифах на банковские СМС-рассылки оператора. Жалоба подана в Арбитражный суд Московского округа, следует из картотеки арбитражных дел.

Заявление МТС поступило в суд в начале июня, его рассмотрение назначено на 21 июля, отмечается в материалах дела.

В пресс-службе мобильного оператора отказались от комментариев по разбирательству.

Требования МТС касаются решения ФАС, вынесенного весной прошлого года. ФАС тогда сообщила, что услуги по СМС-рассылкам для банков оказывались оператором на различных условиях. Тарифы для госбанков были меньше, чем для частных, заявляли в ФАС. Это, по мнению регулятора, являлось созданием дискриминационных условий. ФАС потребовала уравнять тарифы.

МТС тогда не согласились с этим решением, оспорив его в суде. Но в ноябре прошлого года арбитраж встал на сторону регулятора. В дальнейшем это решение суда поддержали и в апелляционной инстанции. Теперь компания оспаривает решение уже на этапе кассации.