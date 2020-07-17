Участники международных платежных систем (МПС) должны обеспечить проведение аутентификации по российскому трафику с использованием НСПК в срок до 1 ноября 2020 года, пишет «Коммерсант» . Об этом говорится в бюллетене по обеспечению перевода на НСПК сервиса аутентификации при интернет-платежах (3D) по картам Visa и Masterсard. Сейчас МПС при таких платежах осуществляют ее сами. Также сервис аутентификации должен предоставляться по протоколу 3D 1.0.2. Хотя на данный момент МПС работают преимущественно по протоколу 3D 2.0.

«В настоящее время НСПК предоставляет сервис 3D Secure 1.0 для аутентификации карт МПС, что создает все возможности для проведения переводов в Интернете с высокой степенью надежности», — сообщили в НСПК. МПС необходимо выработать технологическое решение по стандарту EMV 3D Secure 2.0 вместе с НСПК для внедрения его в инфраструктуре НСПК, отметили там и добавили, что технологическая схема взаимодействия МПС и НСПК находится в стадии проработки с высоким приоритетом.

В Masterсard сообщили, что нововведения «не повлияют на работу карт системы в России». Банки тоже готовы мириться со сложившейся ситуацией, хотя ряд из них уже применяют 3D Secure 2.0. Как пояснили представители кредитных организаций, данный сервис более удобен для клиентов при оплате картой, так как при первой покупке клиент вводит все необходимые параметры для оплаты, а при дальнейших приобретениях на том же ресурсе проверка каждый раз проходит незаметно для клиента.

Эксперты называют возврат к 3D 1.0 весьма опасным шагом назад: в этой версии существует возможность подделать описание магазина, который отображается на странице эмитента при подтверждении операции через 3D, что упрощает мошенникам жизнь. Во второй версии этой уязвимости нет, отмечают эксперты. По их словам, переход на работу с предыдущей версией может привести к росту мошеннических действий со стороны третьих лиц, что вряд ли может устроить Visa и Masterсard.