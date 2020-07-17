Международная платежная система Mastercard с 11 августа начнет проводить конвертации валют по картам в евро и долларах в день проведения операции, пишет РБК . Об этом говорится в бюллетене платежной системы. Указывается, что платежная система внедряет изменения для улучшения потребительского опыта, обеспечивая прозрачность курса обмена валюты.

Сейчас конвертация при покупке товаров в валюте, отличной от той, в которой выпущена карта, происходит по курсу платежной системы на дату клиринга операции, то есть курс действует на дату спустя несколько дней после проведения платежа. Из-за этого клиент может столкнуться со списанием более значительной суммы за товар или услугу, чем он предполагал заранее, если курс валют за это время изменится в неблагоприятную сторону.

По мнению банкиров, новые правила выгодны клиентам, которые совершают покупки за границей в валюте, отличной от доллара или евро, и оплачивают долларовой или евровой картой. При оплате рублевой картой конвертация может происходить в несколько этапов: сначала платежная система конвертирует местную валюту, например фунты стерлингов, в доллары или евро (по новым правилам в день конвертации), затем банк по своему курсу переведет доллары в рубли в день зачисления денег на счет продавца (этот этап стандартно занимает два-три дня). Также изменения будут полезны магазинам и другим предприятиям, где клиент платит картой: для них курс также будет прозрачным.

По словам экспертов, Mastercard могла пойти на этот шаг, так как на рынке появились различные финтех-решения с выгодными условиями конвертации валют по картам, которые составили конкуренцию международным платежным системам (МПС). Скорее всего, прочие МПС последуют ее примеру, считают эксперты. Однако остается открытым вопрос: кто должен нести риски в случае резкого скачка курса. Раньше считалось, что за это должен платить сам держатель карты. Mastercard решила изменить это правило, но вряд ли она переложит риски на продавца. Скорее всего, их возьмут на себя банки или сама платежная система, отмечают эксперты.