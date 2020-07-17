Российская валюта слабеет к доллару и евро в начале торговой сессии пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск курс доллара расчетами «завтра» повысился на 8 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени прибавил 2 копейки. На 10:10 мск курс доллара вырос на 11 копеек и составил 71,64 рубля, а евро подорожал до 81,58 рубля (плюс 9 копеек).

Как комментировал перед открытием торгов главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич, в пятницу с утра для рубля сложился противоречивый фон и ожидается консолидация основных мировых валют по отношению к рублю у уровней вчерашнего закрытия. По его словам, пара доллар/рубль перейдет в боковое движение в районе 71,5 рубля. В дальнейшем американская валюта может попытаться продолжить восходящее движение, которое может быть поддержано отступлением нефти марки Brent в диапазон 41—43 доллара за баррель, а также ухудшением спроса на риск, что вызовет ослабление валют развивающихся стран. При этом в ходе торгов ожидается сохранение долларом позиций в нижней половине диапазона 70—75 рублей, прогнозировал Зварич.

«Неожиданно началось вчера ослабление рубля: пара доллар/рубль завершила день выше отметки 71,5. Не исключено, что это связано с уменьшение продаж валюты экспортерами под грядущие выплаты дивидендов. Средне- и долгосрочно мы не видим перспектив укрепления рубля из-за откровенной слабости российской экономики», — пояснял главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.