Инвесторы за неделю по 15 июля вывели из фондов, инвестирующих в российские активы и облигации (с учетом фондов, ориентированных не только на РФ), 20 млн долларов, как и неделей ранее, говорится в обзоре компании BCS Global Markets.

BCS Global Markets приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств, — Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

«Совокупные оттоки из российских фондов акций и облигаций составили 20 млн долларов, как и на предыдущей неделе», — говорится в обзоре.

Отток из фондов акций, специализирующихся исключительно на рынке РФ, за неделю составил 30 млн долларов против оттока в 70 млн неделей ранее.

«Умеренная ротация инвесторов из акций развивающихся рынков (EM) в облигации продолжается, и российский рынок не исключение… Совокупные оттоки из фондов, ориентированных на Россию, продолжились пятую неделю подряд. Фонды GEM (глобальные фонды, инвестирующие в развивающиеся рынки) потеряли еще 768 млн долларов, показав оттоки третью неделю подряд», — говорится в обзоре BCS Global Markets.