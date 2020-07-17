По словам представителей УК, на сегодняшний день акции считаются более перспективным инструментом, чем облигации.
Частные управляющие компании, размещающие средства пенсионных накоплений Пенсионного фонда России, во II квартале обыграли государственного управляющего «ВЭБ.РФ», пишет «Коммерсант». Средневзвешенная доходность частных управляющих компаний, инвестирующих пенсионные накопления граждан, хранящих их в ПФР, в первом полугодии составила 6,9% годовых, свидетельствуют расчеты издания. Государственная управляющая компания «ВЭБ.РФ» за этот период заработала «молчунам», средства которых находятся в расширенном портфеле, 7,2% годовых. По портфелю госбумаг (ГЦБ) ВЭБ заработал 9% годовых. Размер расширенного портфеля ВЭБа в середине года составлял 1,9 трлн рублей, портфеля госбумаг — 34,5 млрд рублей; 16 частных УК управляли 32,3 млрд рублей пенсионных накоплений, находящихся в ПФР.
Так, частные компании значительно улучшили показатели за минувший квартал. По итогам первых трех месяцев года все они показали убытки по пенсионным накоплениям ПФР, средневзвешенный убыток составил 1,9% за квартал. ВЭБ показал по двум портфелям небольшой доход: по расширенному — 1,2% за квартал, по госбумагам — 1,7%.
Во втором квартале все частные УК переиграли ВЭБ, что позволило им не только выйти в плюс по полугодию, но и трем из них (« Сбербанк Управление активами», «ВТБ Капитал Управление активами», а также компании «Агана» по консервативному портфелю) обыграть портфель госбумаг ВЭБа, а восьми — его расширенный портфель.
По словам представителей УК, на сегодняшний день акции считаются более перспективным инструментом, чем облигации, за счет высоких рисков инфляции в будущем на фоне запуска широкомасштабных программ выкупа активов.
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