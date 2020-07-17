Курс евро на 11:59 мск повысился на 54 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 82,03 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи. Это максимум с 4 мая.

Курс доллара на 11:59 мск повысился на 33 копейки — до 71,86 рубля.

По словам аналитика ИК «Велес Капитал» Елены Кожуховой, в пятницу пара доллар/рубль остается выше поддержки 70,2 рубля и, значит, в ближайшие дни скорее будет стремиться к июльскому пику 72,29 рубля. Пара евро/рубль приостановила повышение у июльского максимума 81,62 рубля, при пробое которого наверняка протестирует уровень 82 рубля.