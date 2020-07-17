Центробанк в целом поддержал квалификационные тесты для инвесторов , разработанные Национальной финансовой ассоциацией (НФА) и Национальной ассоциацией участников фондового рынка (НАУФОР), пишут «Известия» . Тестирование будут проходить граждане, которые хотят совершать сделки с рисковыми инструментами, требующими статуса квалифицированного инвестора, объяснил президент НФА Василий Заблоцкий. Иначе брокер не сможет исполнить поручение на покупку ценных бумаг: это запрещает законопроект «О категоризации инвесторов».

Тесты бесплатны, имеют три уровня сложности и разбиты на семь категорий: структурные облигации , маржинальная торговля, сделки РЕПО, опционы, паи закрытых паевых инвестиционных фондов , бонды без рейтинга, а также иные финансовые инструменты, требующие тестирования. Проводить их будет брокер перед принятием поручения клиента на покупку, но это также может сделать форекс-дилер или другой участник рынка ценных бумаг. Тест можно будет пересдать.

Образцы тестов были направлены в ЦБ в конце апреля, рассказал президент НАУФОР Алексей Тимофеев. По его словам, в них пока не вошли вопросы об инструментах, вызывающих разногласия: иностранных ценных бумагах и отечественных, которые не входят в котировальные листы бирж.

В существующем виде законопроект о категоризации инвесторов стал компромиссом как со стороны индустрии, так и со стороны ЦБ, сказал Тимофеев. Хотя ни регулятор, ни профучастники не довольны им вполне, документ приемлем для того, чтобы сектор работал и развивался.

По словам экспертов, с необходимостью прохождения тестирования столкнутся порядка 80% новых инвесторов. Также есть риск, что ответы на вопросы по аттестации окажутся в свободном доступе, а клиенты брокеров будут искать инвестиционные решения за рубежом. Вместе с тем участники рынка признают, что закон, защищающий неопытных инвесторов и новичков, нужен.