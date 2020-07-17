Агентство по страхованию вкладов направило 7 июля 2020 года заявление в Арбитражный суд Москвы о привлечении контролировавших московский банк «Легион» лиц к субсидиарной ответственности и взыскании с них 8,837 млрд рублей, говорится в сообщении АСВ. В заявлении указан бывший председатель правления банка Игорь Сокеркин, его бывший заместитель Виктор Брусенцев, а также Александр Некрасов, Игорь Ступин и Владимир Телегин.

В ходе конкурсного производства АСВ установило, что контролировавшими банк лицами совершены неправомерные действия по выдаче кредитов техническим заемщикам. Также выявлены случаи замещения ликвидных активов в виде ювелирных изделий на права требования к техническим компаниям. Также не осуществлялись меры по предупреждению банкротства банка. В результате указанных действий (бездействия) произошло ухудшение финансового положения банка, что явилось причиной невозможности удовлетворения требований кредиторов в полном объеме, что является основанием для привлечения контролировавших банк лиц к субсидиарной ответственности, говорится в сообщении агентства.

Лицензия на осуществление банковских операций у банка «Легион» отозвана 7 июля 2017 года.