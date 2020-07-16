ВТБ совместно с Московской биржей запустил второй сезон курса начинающего инвестора , который посвящен биржевым инструментам, организации торговли и различным стратегиям на фондовом рынке. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Курс состоит из трех заданий: «инвестор», «аналитик» и «трейдер». В первом задании участникам предлагается пройти квиз на знание доступных инструментов, льгот и возможностей для частных инвесторов. Этап «аналитик» познакомит участников с двумя разнонаправленными биржевыми стратегиями: «быками» и «медведями», — говорится в релизе.

На этапе «трейдер» можно познакомиться с еще одной стратегией работы на фондовом рынке — приобретением дивидендных акций. Приглашенный эксперт — Лариса Морозова, известный дивидендный трейдер — предложит участникам курса составить оптимальный портфель из акций, дивидендная доходность по которым превышает ставки по банковским депозитам.

«Курс начинающего инвестора — это отличная возможность для новичков фондового рынка лучше ориентироваться в разнообразии доступных для инвестирования инструментов. Такой формат показал свою эффективность: первый сезон, посвященный корпоративному праву, успешно прошли более 10 тысяч пользователей», — отметил руководитель службы по работе с акционерами ВТБ Владимир Хоткин.