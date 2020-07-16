Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи прорабатывает вопрос введения ответственности за использование незаконно полученной персональной информации. Об этом в четверг сообщил глава комитета Александр Хинштейн.

«Мы сегодня прорабатываем также вопрос с внесением законодательных изменений об усилении ответственности за нарушение, незаконную обработку персональных биометрических данных граждан. В том числе мы считаем важным установить ответственность не только за непосредственно незаконный оборот этих данных, то есть не только для тех, кто эти данные, выражаясь простонародным языком, сливает, но и для тех, кто дальше ими пользуется», — сказал Хинштейн на пресс-конференции.

Парламентарий привел аналогию с ответственностью за использование пиратских компьютерных программ в бюджетных учреждениях.

Глава комитета также отметил, что депутаты работают над нормами об ответственности за нарушение положений закона о федеральном регистре сведений о населении России. «Мы начали совместную работу с коллегами из исполнительной власти над совершенствованием законов в этой сфере, над установлением ответственности, во-первых, за нарушение норм закона о федеральном информационном регистре для того, чтобы четко была прописана ответственность всех за любые попытки нарушить порядок сбора [сведений], а самое главное — за распространение этих сведений», — уточнил Хинштейн.

Президент России Владимир Путин 8 июня подписал закон о создании Единого федерального регистра, содержащего информацию о населении страны. Документ направлен на систематизацию сведений, содержащихся в государственных и муниципальных информационных ресурсах, включая базы данных внебюджетных фондов.

В качестве оператора регистра выбрана Федеральная налоговая служба, на которую также возлагаются функции по защите персональной информации, содержащейся в нем. Единый информационный ресурс будет включать базовые (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения и смерти, пол, реквизиты записи акта гражданского состояния о рождении и смерти, СНИЛС, ИНН) и дополнительные (семейное положение, родственные связи) сведения о физическом лице.