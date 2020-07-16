Сотрудники полиции задержали подозреваемого в похищении из банка на проспекте Ветеранов в Санкт-Петербурге 3,5 млн рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.



«В Петербурге уголовный розыск задержал налетчика на отделение банка. Злоумышленник похитил 3,5 млн рублей из банка на проспекте Ветеранов, угрожая работникам травматическим пистолетом», — сказано в сообщении.

Ранее в полиции сообщили, что днем 11 июля в офис отделения банка на проспекте Ветеранов забежал неизвестный мужчина в медицинской маске. Нападавший выстрелил из травматического пистолета и, угрожая работнику, похитил 3,5 млн рублей. При стрельбе никто не пострадал. Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 162 УК РФ («Разбой»).

«Задержанным оказался петербуржец 1978 года рождения. В результате обыска по месту жительства подозреваемого на проспекте Героев полиция изъяла травматический пистолет и патроны, одежду, в которой злоумышленник был в момент нападения, а также наличные денежные средства в сумме 1 млн 745 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, часть похищенного мужчина уже потратил. Решается вопрос о заключении его под стражу.