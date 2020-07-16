Корпорация «ДОМ.РФ» не является объектом проверки Генеральной прокуратуры по запросу Счетной палаты (СП), сообщили RNS в пресс-службе организации.

«АО «ДОМ.РФ» не является объектом проверки Генпрокуратуры», — говорится в сообщении.

Генпрокуратура запросила позицию «ДОМ.РФ» по выводам Счетной палаты, проверявшей применение законодательства в сфере долевого строительства, объяснили в компании. Вся необходимая информация по данному запросу была предоставлена, уведомлений о начале проверки в «ДОМ.РФ» не поступало, подчеркнули в компании. «Предоставление ответов на запросы контрольно-надзорных и правоохранительных органов является обычной стандартной практикой компании», — резюмировали в организации.

Ранее сообщалось, что СП направила обращение в Генпрокуратуру по фактам наличия признаков коррупции при предоставлении в 2018—2019 годах корпорации «ДОМ.РФ» бюджетных инвестиций в размере 11,8 млрд рублей на достройку объектов группы компаний «СУ-155».