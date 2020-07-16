В рамках расследования дела Белгазпромбанка якобы арестован счет жены замглавы Минфина РФ Андрея Круглова, заявил замначальника управления департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Белоруссии Дмитрий Дягилев.

В сюжете гостелеканала «Беларусь-1», показанном в среду, утверждается, что «российские акционеры Белгазпромбанка получали и другие доходы от белорусской «дочки», под одного из них был разработан эксклюзивный договор по размещению валютного займа, не доступный для остальных граждан».

«Данный банковский продукт нигде не афишировался, поскольку он был создан исключительно под одного человека — гражданина РФ Андрея Вячеславовича Круглова. Всего за период существования банка было заключено только три договора займа с физическими лицами — нерезидентами Республики Беларусь. Два — с гражданином Кругловым на общую сумму 8,5 миллиона евро и один — с его женой на сумму 3 миллиона евро», — сказал в сюжете представитель департамента.

В сюжете утверждается, что для заключения договоров по займам Круглову не нужно было ездить в офис Белгазпромбанка в Минск, экс-глава Белгазпромбанка, который сейчас находится в СИЗО КГБ по обвинению в экономических преступлениях, якобы направлял в Москву подчиненных для этого.

«Заняв место замминистра финансов, Круглов прекратил сотрудничество с Белгазпромбанком. Сегодня в банке остается заем супруги российского чиновника», — отмечается в сюжете.

«В настоящее время в Белгазпромбанке размещены только денежные средства супруги Круглова на общую сумму 3 миллиона евро. В рамках расследования уголовного дела на данные денежные средства наложен арест. Для установления всех обстоятельств противоправной деятельности через Генпрокуратуру Белоруссии в компетентные органы России направлены международные поручения об оказании правовой помощи», — сказал представитель ДФР.

В 2015—2019 годах Круглов являлся заместителем председателя правления ПАО «Газпром».

Также в сюжете на «Беларусь-1» рассказали о якобы отмывании с помощью инструментов Белгазпромбанка незаконных доходов не только экс-главы банка Виктора Бабарико, но и якобы российских акционеров.

«Через Белгазпромбанк на протяжении длительного времени прокачивались крупные суммы денежных средств, которые выводились в иностранные государства, в том числе офшорных юрисдикций. Счет криминальных денег шел на миллиарды долларов. Данная преступная деятельность осуществлялась под непосредственным руководством Бабарико и иных лиц. Для прикрытия использовались векселя Газпромбанка и бестоварные сделки», — сказал старший инспектор ДФР КГК Белоруссии Артем Дунько.

В сюжете утверждается, что «с российской стороны схемой руководил Агаджан Аванесов, бывший глава российского СтарБанка, и что якобы легализовано 43 млн долларов и 2 млн евро, впоследствии перечисленных в иностранные государства».

Согласно сюжету, средства из СтарБанка перечислялись на счета подставных фирм в Белгазпромбанке, подконтрольных Аванесову, а потом в виде оплаты за различные товары уходили за рубеж его же фирмам. Отмечается, что часть денег возвращалась в Россию.

В сюжете также рассказывается о схеме, связанной с обналичиванием банковских векселей, благодаря которой якобы легализовано незаконных доходов на 30 млн долларов.

«По указанию Бабарико была разработана еще более интересная схема вывода российского капитала через Белгазпромбанк. В данной схеме использовались векселя, эмитированные российским Газпромбанком. Помимо Бабарико в этой схеме также приняли участие Аванесов и его люди. Данная схема позволила Газпромбанку выйти из поля зрения органов, осуществляющих контроль в сфере борьбы с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма», — сказал в сюжете Дунько.

«За чуть более чем два года по расчетному счету «Стройгазконсалтинга», открытого в Белгазпромбанке, было проведено порядка 2,2 миллиарда долларов в эквиваленте. Значительную часть составляли платежи между взаимосвязанными субъектами хозяйствования, в которых директором выступал гражданин (Станислав) Аникеев, который в то время являлся директором «Стройгазконсалтинга», — заявил заместитель начальника управления департамента финансовых расследований Александр Пракопенко.

Авторы сюжета заявляют, что данные платежи «не имели экономического смысла: деньги в Белгазпромбанк поступали от входящих в «Газпром» структур и в этот же день, в редких случаях на следующий, возвращались в Россию этим же структурам или вновь созданным компаниям».

В сюжете утверждается, что московское руководство Белгазпромбанка знало о противоправных схемах в Белгазпромбанке и не пресекало их.

«Не исключено также, что Белгазпромбанк — это инструмент, который использовали против интересов Белоруссии», — отмечают авторы материала.

Бабарико, руководивший около 20 лет Белгазпромбанком, решил баллотироваться в президенты Белоруссии на назначенных на 9 августа выборах. Во вторник ЦИК отказал в регистрации его кандидатом в президенты. Политик является фигурантом уголовного дела Белгазпромбанка, по которому проходят более 20 человек.