Суд Евразийского экономического союза подтвердил возможности пруденциального регулирования лизинговой отрасли со стороны ЦБ, пишет «Коммерсант» . Большая коллегия суда ЕАЭС пришла к выводу, что лизинговые услуги относятся к финансовым, введение страной — членом союза пруденциального регулирования лизинговой деятельности соответствует договору, а установление особенностей налогообложения прямыми налогами относится к компетенции государств — членов ЕАЭС.

В прошлом году работа над законопроектом была заблокирована наднациональным регулирующим органом ЕАЭС — Евразийской экономической комиссией. По мнению комиссии, предложенный законопроект не просто определяет порядок применения мер господдержки в лизинговой отрасли, а по факту предлагает ввести новые меры по допуску на этот рынок, уточнял советник первого зампреда ЦБ Сергей Моисеев. Российская сторона в лице Минюста запросила суд Евразийского экономического союза о разъяснении положений договора о ЕАЭС для подготовки законодательного регулирования лизинговой деятельности в России. В результате большая коллегия суда, по сути, признала лизинг финансовой услугой.

Как отметили в ЦБ, решение суда ЕАЭС позволит продолжить работу по принятию законопроекта. В Минфине заявили, что планируют подготовить соответствующий законопроект для принятия во втором чтении в осеннюю сессию. По мнению заместителя главы Минэкономразвития Ильи Торосова, регулировать отрасль должен МЭР, а не Центробанк.

В связи с решением суда ожидают возобновления реформы и в лизинговых компаниях.