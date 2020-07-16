Счетная палата (СП) полагает, что в России может увеличиться число обманутых дольщиков, пишет РБК . Такой вывод содержится в отчете ведомства «Анализ результативности практического применения норм законодательства РФ, направленных на обеспечение законных прав граждан — участников долевого строительства». «С учетом складывающейся в стране социально-экономической ситуации, снижения покупательной способности населения, а также участившихся случаев банкротства небольших и средних застройщиков, существуют риски дальнейшего увеличения количества проблемных объектов и, соответственно, числа обманутых дольщиков», — говорится в отчете.

В Единый реестр проблемных объектов, в который входят объекты, по которым застройщики задержали строительство или опоздали с передачей ключей дольщикам более чем на шесть месяцев, включен 3 061 дом с жилой площадью 18,1 млн кв. м. В реестре проблемных — 1 071 застройщик в 76 субъектах. Больше всего проблемных домов в Московской области (755 домов, или 24,7%), Краснодарском крае (261 дом) и Ленинградской области. В СП отмечают, что сейчас нет точной информации об общем количестве обманутых дольщиков, по различным экспертным оценкам, их общее количество в настоящее время составляет от 180 тыс. до 200 тыс. человек.

В большинстве регионов решить проблемы обманутых дольщиков планируется в 2020—2022 годах, в 11 регионах — в 2023 году, в одном регионе (Новосибирской области) — в 2025 году. По оценке Фонда защиты прав дольщиков, на завершения строительства всех проблемных домов нужно около 686 млрд рублей. «ДОМ.РФ» в марте 2019 года направил предложения в Минфин и Минстрой, в которых было указано, что фонду для решения проблемы обманутых дольщиков необходимо 722 млрд рублей. В отчете СП сказано, что в 2021—2022 годах бюджетные ассигнования фонду пока не предусмотрены, а на 2020-й запланировано выделение 3 млрд рублей. В 31 регионе на 2020—2022 годы предусмотрены средства на достройку проблемных объектов в размере около 40 млрд рублей.

В работе Фонда защиты прав дольщиков аудиторы обращают внимание прежде всего на расходование средств. Деньги, выделенные из федерального бюджета, фонд расходовал, серьезно отставая от графика: в 2019 году фондом было израсходовано 8,1 млрд рублей, то есть 18,6% от запланированных 43,56 млрд рублей. Также аудиторы обращают внимание на многократное превышение заработной платы сотрудников фонда относительно средней по России и Москве. По данным СП, содержание аппарата управления фонда в 2019 году по сравнению с 2017 годом увеличились в 32,5 раза до 370,7 млн рублей. Почти 87% расходов в прошлом году было связано с оплатой труда. Таким образом, средняя зарплата сотрудников фонда в разные годы превышала среднюю по России в 7,1—9,7 раза, а Москве в 3,6—5,1 раза. При этом высокий уровень зарплат пока не подкреплен значимыми результатами, отметили в Счетной палате.