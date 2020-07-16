Объем фонда оплаты труда предприятий малого и среднего бизнеса в июне превысил показатели февраля в среднем на 4%, говорится в презентации вице-президента Сбербанка Станислава Карташова.



«Уже в июне объем ФОТ, выплаченного на банковские карты, превысил докризисный уровень после довольно глубокого спада, который происходил в апреле — мае. Конечно, сказываются меры господдержки, сказывается оживление», — сообщил Карташов журналистам.

Самый заметный рост фонда оплаты труда в июне был в отраслях розничной торговли (19% к февралю) и растениеводства и животноводства (24%), также отчисления на зарплаты выросли в строительстве и транспорте. Спортивные предприятия, туристические агентства, гостиничный бизнес пока объемы ФОТ докризисного уровня не восстановили.

По словам Карташова, объемы ФОТ крупного и среднего бизнеса пока не восстановились и в июне находились на уровне минус 3—4% по сравнению с февралем. «Связано это, как мы считаем, с тем, что более крупные компании проводили разного рода антикризисные меры по оптимизации премий и прочих выплат, мы не видели снижения количества людей, которые получают зарплату», — объяснил вице-президент Сбербанка.