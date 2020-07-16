Почти половина работодателей (49%) искала сотрудников во время пандемии на работу в офис, 53% искали работников на удаленный режим с последующим переводом в офис. Об этом свидетельствуют результаты исследования российской платформы поиска работы HeadHunter, которые имеются в распоряжении ТАСС.

«Три четверти опрошенных работодателей занимались подбором персонала, несмотря на действующий в связи с эпидемией COVID-19 режим самоизоляции. Из них более половины (53%) искали сотрудников на работу в удаленном формате с последующим переводом в офис. 49% искали сотрудников сразу на очную работу в офисе/на рабочем месте, 7% искали сотрудников только на «удаленку», — говорится в исследовании.

Опрос также показал, что 45% работодателей не рассматривали иногородних кандидатов на свои вакансии в это время, 11% рассматривали таких соискателей на вакансии, предполагающие только удаленную работу. Около 27% рассматривали иногородних кандидатов на позиции с удаленной работой и перспективой перевода в офис и на вакансии, не предполагающие удаленной работы. Почти треть (27%) в период самоизоляции принимала на работу иногородних кандидатов, 73% принимали кандидатов из региона работодателя.

При этом 70% опрошенных работодателей заявили, что их компании не помогают иногородним соискателям с переездом к месту работы, 15% оплачивают съемное жилье в первое время после переезда сотрудника, 12% помогают оплатить билеты, 11% помогают найти съемное жилье.

Большинство (70%) работодателей, говорится в исследовании, считают, что уровень квалификации иногородних соискателей не отличается от уровня кандидатов из региона компании, 16% считают, что уровень иногородних кандидатов выше, 14% — что он ниже.